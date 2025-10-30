Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:12

«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному

Владимир Александров Владимир Александров Фото: t.me/sverdlovskprok

Владимира Александрова, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, приговорили к пожизненному сроку. NEWS.ru вспоминает историю этого душегуба.

Знал, что останется дома одна

31 августа 2024 года Александров сначала обратился к своему соседу по общежитию — позвал его на шашлыки во дворе дома. Тот ответил, что не может составить компанию, поскольку уходит на ночную смену на заводе. В тот же момент педофил смекнул, что 11-летняя дочь его соседа останется дома одна.

Тогда Александров заманил школьницу домой, а затем отвел в подвал, где надругался и задушил. Тело нашли спустя четыре дня, когда Александров уже успел спрятаться в Москве.

Второе преступление

Однако судили Александрова не только за изнасилование и убийство школьницы. В ходе расследования дела об убийстве малолетней вскрылось еще одно преступление Александрова.

5 августа того же года тагильчанин обманом заманил к себе домой 20-летнюю девушку с умственной отсталостью. Там он совершил преступление против ее половой неприкосновенности и удерживал в комнате в течение следующих четырех часов.

Засобирался на СВО

Когда тело ребенка нашли в подвале, Александров стал одним из первых подозреваемых. Была вскрыта его комната в общежитии, где были следы замытой крови. В шкафу были найдены секс-игрушки. В то время оперативники уже вели переписку с мужчиной с аккаунта его знакомого, который согласился сотрудничать со следствием.

Знакомые заметили, что мужчина неожиданно быстро засобирался на СВО и попросил своего товарища отвезти его в аэропорт. В планах убийцы было прилететь в Москву и заключить контракт для отправки в зону боевых действий. До этого он уже участвовал в боях в составе ЧВК «Вагнер». В аэропорту мужчину и задержали.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Животное! Убийца!»

Местные жители вспоминали, что Александров, когда поселился в их доме, был особенно приветлив с детьми, даже соорудил детскую площадку за свой счет. Когда Александрова вернули в общежитие для проведения следственного эксперимента, жильцы встретили его криками «Животное! Убийца!»

Отец убитой девочки даже схватился за нож и хотел расправиться с убийцей. В последний момент его остановила полиция. Позже на очной ставке отца досматривали очень тщательно. В том числе проверили стельки в обуви, чтобы он не мог пронести в них нож.

30 октября обвиняемый явился на суд в медицинской маске и отвернулся от прессы. Находившийся в зале суда отец погибшей девочки отказывался от комментариев, лишь отметив, что так, как Александров, «не поступит даже животное». Убийцу обязали выплатить родителям девочки 8 млн рублей.

«Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего: осужденный должен выплатить ему 8 миллионов рублей компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе судов.

