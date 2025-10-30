Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:22

Россиянин расправился с бывшей женой прямо на рабочем месте

В Ростове мужчина убил экс-супругу на рабочем месте, а потом покончил с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ростова убил бывшую супругу в офисе, а после покончил с собой, сообщили в управлении СК РФ по области. Инцидент случился утром 30 октября в здании, расположенном на Большой Садовой улице. Мотивом преступления, предварительно, стали неприязненные отношения.

По предварительным данным, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью, — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия в данный момент работают эксперты-следователи и криминалисты.

Ранее в США в одном из супермаркетов посетитель открыл огонь по кассиру и затем покончил с собой. Инцидент произошел в торговом зале, где 26-летний мужчина, не привлекая внимания, достал оружие и выстрелил в 37-летнего сотрудника магазина. Основной причиной нападения стала крупная сумма, которую мужчина задолжал злоумышленнику.

