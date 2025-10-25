Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя В США посетитель магазина застрелил кассира из-за долга и убил себя

В США посетитель магазина застрелил кассира из-за крупной денежной задолженности и лишил себя жизни, передает Hawaii News Now. Инцидент произошел в супермаркете, где 26-летний мужчина целенаправленно расправился с 37-летним сотрудником маркета.

По предварительной информации, преступник некоторое время находился в торговом зале, создавая видимость покупок, после чего достал огнестрельное оружие и произвел выстрел в кассира. Причиной нападения стала крупная сумма денег, которую мужчина был должен злоумышленнику.

