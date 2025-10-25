Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:03

Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя

В США посетитель магазина застрелил кассира из-за долга и убил себя

Полиция США Полиция США Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США посетитель магазина застрелил кассира из-за крупной денежной задолженности и лишил себя жизни, передает Hawaii News Now. Инцидент произошел в супермаркете, где 26-летний мужчина целенаправленно расправился с 37-летним сотрудником маркета.

По предварительной информации, преступник некоторое время находился в торговом зале, создавая видимость покупок, после чего достал огнестрельное оружие и произвел выстрел в кассира. Причиной нападения стала крупная сумма денег, которую мужчина был должен злоумышленнику.

Ранее житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области. По данным следствия, утром 19 октября мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними произошла ссора.

До этого сообщалось, что конфликт из-за девушки между двумя офицерами из армии Южного Судана привел к боестолкновениям между двумя отрядами с жертвами. По данным журналистов, погибли не менее 14 военнослужащих.

убийства
США
магазины
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.