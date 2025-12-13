Москвичам предрекли скорое потепление

В начале новой недели в столице России ожидается потепление, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Во вторник, 16 декабря, в дневное время температура поднимется до +2 °С.

Однако в течение дня возможно кратковременное похолодание до −3 °С. Погода будет облачной, и не исключен небольшой снегопад. Ночь на среду, 17 декабря, будет теплой. Температура воздуха стабилизируется в диапазоне от −3 °С до +2 °С. В выходные температура будет оставаться низкой. В Москве она может опуститься до −5 °С, а в Подмосковье — до −7 °С.

Повышение температуры связано с ожидаемыми южным и юго-западным ветрами. Они восстановят западно-восточный перенос воздушных масс над Центральной Россией и приблизят теплый атмосферный фронт с запада.

Ранее сообщалось, что мощный циклон приближается к Дальнему Востоку. В выходные на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сильные метели и ураганный ветер. Циклон вызовет в Магаданской области сильный снег и усиление ветра до 25–30 метров в секунду. На юге Камчатки также прогнозируются сильный снегопад и ветер до 25–30 метров в секунду, а местами до 33 метров в секунду.