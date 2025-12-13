Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма

Мы часто читаем о них в рецептах и видим на полках магазинов, но игнорируем: так как понятия не имеем, что такое каперсы. Однако эти маленькие зеленые части растения весьма полезны, а их вкус способен превратить большинство яств в любимые блюда.

Польза каперсов

Каперсы — это нераспустившиеся бутоны колючего кустарника, который растет в теплых средиземноморских регионах. Этот продукт особенно популярен в Италии, Испании, Греции, Турции и на юге Франции, где каперсы играют важную роль в национальной кулинарии. Их собирают вручную, маринуют в рассоле или уксусе, после чего бутоны приобретают пикантный соленый вкус с легкой кислинкой.

Чем полезны каперсы? Давайте выделим пять их важных свойств для здоровья человека.

Содержат мощные антиоксиданты — кверцетин и рутин, которые снижают риск хронических заболеваний и борются со старением.

Обладают противовоспалительными свойствами и помогают снять аллергические реакции благодаря флавоноидам.

Улучшают пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока и контролируя уровень сахара в крови.

Укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению артериального давления.

Поддерживают здоровье костей и обладают обезболивающим действием.

Куда добавлять каперсы

Этот маленький ингредиент достаточно дружелюбен и умеет находить общий язык с любыми продуктами, потому их можно добавить в большинство блюд.

В салаты — особенно в оливье, с овощами, рыбой или мясом для пикантности.

В соусы — майонез, тартар, томатные и белые соусы к рыбе и мясу.

В супы и солянки — грузинская солянка, щи и борщи приобретают особенный вкус.

К мясу и рыбе — отлично сочетаются с бараниной, говядиной, птицей и морепродуктами.

В блюда из пасты и риса — средиземноморская классика с оливками и анчоусами.

Каперсы прекрасно дружат с оливками, анчоусами, белыми сырами (фета, моцарелла), яйцами, солеными огурцами, луком, сладким перцем и свежей зеленью — петрушкой, укропом и эстрагоном. Теперь вы точно знаете, что такое каперсы, и сможете использовать их для создания ярких средиземноморских блюд дома.

