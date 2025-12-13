Вооруженные силы Германии присоединятся к созданию оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией, передает пресс-служба Минобороны ФРГ. По данным ведомства, которые приводит Bild, они будут принимать участие в инициативе с апреля следующего года.

В операции «Восточный щит» в приграничных районах с Калининградом и Белоруссией примут участие в общей сложности несколько десятков военнослужащих из сухопутных войск и подразделений материального обеспечения, — сказано в сообщении.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на Европейский союз. В частности, по его словам, это делается из-за провала политического курса главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что Германия заняла первое место в рейтинге наиболее недружественных к России стран, сместив с лидирующей позиции Великобританию. Этот рейтинг оценивает степень враждебности властей иностранных государств в отношении РФ.