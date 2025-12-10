Германия заняла первое место в рейтинге наиболее недружественных к России стран, сместив с лидирующей позиции Великобританию, следует из ноябрьского выпуска соответствующего индекса газеты «Взгляд». Данный рейтинг оценивает степень враждебности властей иностранных государств в отношении РФ.

Расчет производится на основе анализа комплекса показателей, включая военно-политические инициативы и санкционное давление. Согласно опубликованным результатам, Германия набрала 85 баллов, опередив Великобританию, у которой 80 баллов. Третье место в этом списке заняла Латвия с показателем в 75 баллов.

Среднее значение индекса по всем оцениваемым странам увеличилось на 11,5 пункта относительно октября. Эксперты издания делают вывод, что это свидетельствует об общей тенденции к усилению недружелюбного курса.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Германия пытается оправдать экономический спад угрозой военного столкновения с Россией. Так он прокомментировал новость об одобренных бундестагом оборонных заказах на рекордную сумму €52 млрд. По его словам, в Европе наблюдается усиление напряженности из-за роста влияния РФ.