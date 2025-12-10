ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:31

Назван новый лидер рейтинга недружественных к России стран

Германия возглавила рейтинг недружественных к России стран

Фото: Hauke Schrader/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Германия заняла первое место в рейтинге наиболее недружественных к России стран, сместив с лидирующей позиции Великобританию, следует из ноябрьского выпуска соответствующего индекса газеты «Взгляд». Данный рейтинг оценивает степень враждебности властей иностранных государств в отношении РФ.

Расчет производится на основе анализа комплекса показателей, включая военно-политические инициативы и санкционное давление. Согласно опубликованным результатам, Германия набрала 85 баллов, опередив Великобританию, у которой 80 баллов. Третье место в этом списке заняла Латвия с показателем в 75 баллов.

Среднее значение индекса по всем оцениваемым странам увеличилось на 11,5 пункта относительно октября. Эксперты издания делают вывод, что это свидетельствует об общей тенденции к усилению недружелюбного курса.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Германия пытается оправдать экономический спад угрозой военного столкновения с Россией. Так он прокомментировал новость об одобренных бундестагом оборонных заказах на рекордную сумму €52 млрд. По его словам, в Европе наблюдается усиление напряженности из-за роста влияния РФ.

Россия
Германия
недружественные страны
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев заявил, что МОК не допустит дискриминации спортсменов из России
Известного оперного певца зарезал собственный сын
В Госдуме назвали способ упростить регистрацию на поезда
«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом
«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.