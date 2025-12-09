«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе

Германия пытается оправдать экономический спад угрозой военного столкновения с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя новость об одобренных бундестагом оборонных заказах на рекордную сумму €52 млрд. По его словам, в Европе наблюдается усиление напряженности из-за роста влияния РФ.

Это все военно-промышленные игры. Теряя свою гражданскую экономику, ФРГ пытается переводить промышленность на рельсы войны. Но для этого им необходимо обработать сознание населения, чтобы оно поверило в реальность войны. Вы, наверное, видели, что творилось в выходные в Германии (протесты школьников против военной службы. — NEWS.ru)? Молодые люди кричали: «Мы не пойдем на войну». То есть идет такой военный капиталистический кризис. Они не могут понять, что делать в условиях возрастающего могущества России, особенно поддержанного такими странами, как Индия и Китай. Они пытаются таким образом выравнивать ситуацию, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что на данный момент ФРГ оценивает свои возможности и полагает, что к 2029–2030 годам сможет догнать экономику РФ, однако для достижения этой цели им потребуются финансовые ресурсы. По мнению военэксперта, именно выделенные €52 млрд, вероятно, предназначены для выравнивания военного потенциала Берлина относительно Москвы.

Евросоюз сегодня напуган возрастающей мощью России, и он считает, что эта мощь будет направлена именно против него. Для того чтобы каким-то образом противостоять России, Европа рассчитывает наши потенциальные возможности и приходит в ужас от того, что не может нас достать по военно-промышленному комплексу, потому что мы ушли далеко вперед. Наша экономика — спасибо Советскому Союзу — планово-рыночная. Приказали — перешли на трехсменный выпуск, и мы ушли далеко вперед, — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что принятие бундестагом закона о новой модели военной службы вызвало массовые протесты в Германии. В 90 городах страны тысячи студентов и школьников вышли на улицы, требуя отмены обязательного медицинского освидетельствования и восстановления воинского учета.