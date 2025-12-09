ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:54

«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе

Военэксперт Матвийчук: ФРГ хочет оправдать упадок угрозой конфликта с Россией

Фото: Hauke Schrader/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Германия пытается оправдать экономический спад угрозой военного столкновения с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя новость об одобренных бундестагом оборонных заказах на рекордную сумму €52 млрд. По его словам, в Европе наблюдается усиление напряженности из-за роста влияния РФ.

Это все военно-промышленные игры. Теряя свою гражданскую экономику, ФРГ пытается переводить промышленность на рельсы войны. Но для этого им необходимо обработать сознание населения, чтобы оно поверило в реальность войны. Вы, наверное, видели, что творилось в выходные в Германии (протесты школьников против военной службы. — NEWS.ru)? Молодые люди кричали: «Мы не пойдем на войну». То есть идет такой военный капиталистический кризис. Они не могут понять, что делать в условиях возрастающего могущества России, особенно поддержанного такими странами, как Индия и Китай. Они пытаются таким образом выравнивать ситуацию, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что на данный момент ФРГ оценивает свои возможности и полагает, что к 2029–2030 годам сможет догнать экономику РФ, однако для достижения этой цели им потребуются финансовые ресурсы. По мнению военэксперта, именно выделенные €52 млрд, вероятно, предназначены для выравнивания военного потенциала Берлина относительно Москвы.

Евросоюз сегодня напуган возрастающей мощью России, и он считает, что эта мощь будет направлена именно против него. Для того чтобы каким-то образом противостоять России, Европа рассчитывает наши потенциальные возможности и приходит в ужас от того, что не может нас достать по военно-промышленному комплексу, потому что мы ушли далеко вперед. Наша экономика — спасибо Советскому Союзу — планово-рыночная. Приказали — перешли на трехсменный выпуск, и мы ушли далеко вперед, — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что принятие бундестагом закона о новой модели военной службы вызвало массовые протесты в Германии. В 90 городах страны тысячи студентов и школьников вышли на улицы, требуя отмены обязательного медицинского освидетельствования и восстановления воинского учета.

Европа
Германия
Россия
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Великобритания добавила в черный список известного российского политолога
Пассажир лайнера Royal Caribbean впал в буйство после 33 коктейлей и умер
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.