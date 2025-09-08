Медведев предупредил о биологической угрозе, исходящей от стран Запада Медведев: недружественные страны могут занести в РФ опасные биологические агенты

Недружественные страны могут быть причастны к преднамеренному завозу на территорию России опасных биологических агентов, допустил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности. По его словам, речь идет о занесении в страну чужеродных видов растений, животных и микроорганизмов. Фрагмент выступления опубликован на официальной странице политика во «ВКонтакте».

Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства, — сказал Медведев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности Запада. Дипломат заявил, что из-за реализации таких программ безопасность России ставится под угрозу. При этом такая активность осуществляется чаще всего опосредованно через аффилированные структуры и частные компании, подчеркнул он.