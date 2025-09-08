Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:42

Медведев предупредил о биологической угрозе, исходящей от стран Запада

Медведев: недружественные страны могут занести в РФ опасные биологические агенты

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Недружественные страны могут быть причастны к преднамеренному завозу на территорию России опасных биологических агентов, допустил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности. По его словам, речь идет о занесении в страну чужеродных видов растений, животных и микроорганизмов. Фрагмент выступления опубликован на официальной странице политика во «ВКонтакте».

Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства, — сказал Медведев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности Запада. Дипломат заявил, что из-за реализации таких программ безопасность России ставится под угрозу. При этом такая активность осуществляется чаще всего опосредованно через аффилированные структуры и частные компании, подчеркнул он.

Дмитрий Медведев
Россия
Запад
угрозы
недружественные страны
биологическое оружие
растения
животные
микроорганизмы
