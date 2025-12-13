Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 11:35

Захарова раскрыла, почему Зеленский шантажирует западных лидеров

Захарова: Зеленский приперт к стене ситуацией на поле боя и нелегитимностью

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Украинский президент Владимир Зеленский понимает, что приперт к стене ситуацией на поле боя и своей нелегитимностью, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, в связи с этим глава украинского государства начал шантажировать западных лидеров. Захарова обратила внимание, что недоверие украинцев к Зеленскому растет, они предпочитают покинуть страну.

Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что западные политики связаны с Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Также представитель МИД России охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
Украина
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев разгневался на людей за одну привычку в туалете
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.