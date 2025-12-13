Захарова раскрыла, почему Зеленский шантажирует западных лидеров Захарова: Зеленский приперт к стене ситуацией на поле боя и нелегитимностью

Украинский президент Владимир Зеленский понимает, что приперт к стене ситуацией на поле боя и своей нелегитимностью, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, в связи с этим глава украинского государства начал шантажировать западных лидеров. Захарова обратила внимание, что недоверие украинцев к Зеленскому растет, они предпочитают покинуть страну.

Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что западные политики связаны с Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Также представитель МИД России охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.