13 декабря 2025 в 10:58

Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений

Конор Макгрегор женился на матери своих четверых детей спустя 17 лет романа

Конор Макгрегор и Ди Девлин Конор Макгрегор и Ди Девлин Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин официально оформили отношения в одной из старейших церквей Ватикана после 17 лет романа, сообщает Super.ru. Церемония была тайной и прошла скромно, в узком кругу.

Пара состоит в отношениях с 2008 года. Первый сын появлялся на свет в 2017, второй – в 2021 и третий – в 2023. В 2019 году Девлин родила спортсмену дочь. В ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным по делу об изнасиловании, совершенном в 2018 году. Тогда его обязали выплатить жертве €250 тысяч (23,3 млн рублей).

шоу-бизнес
Конор Макгрегор
свадьбы
США
