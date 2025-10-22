Россиянин расстрелял соседей по даче

Житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области, сообщает главк СК РФ по региону. Сотрудники СКР и полиции задержали злоумышленника.

По данным следствия, утром 19 октября мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними произошла ссора. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из ружья, а затем, когда из дома вышел ее сожитель, произвел еще два выстрела в него. Отмечается, что подозреваемый 1964 года рождения и его жена, приехавшие из Московской области, уже имели конфликты с соседями, которые жили напротив их дачи в поселке Шордога.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью открыл огонь по кафе на улице Александра Грина. Как сообщили правоохранители, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.

До этого подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком из-за средства передвижения юноши.