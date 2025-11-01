Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:20

Сотрудники ТЦК сбили украинского велосипедиста и погрузили в микроавтобус

В Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали велосипедиста после аварии

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Харькове сбили велосипедиста, а затем погрузили его в микроавтобус, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что мужчину заставили сесть в автомобиль силой.

Ранее в Кременчуге Полтавской области на территории ТЦК произошла стрельба. По информации журналистов, в результате ЧП пострадали двое. Официальные ведомства и местные власти ситуацию пока не комментировали. Неизвестно, есть ли жертвы среди присутствующих на месте происшествия. Причины инцидента не раскрывались.

Также стало известно, как сотрудники ТЦК в Киевской области избили насильно мобилизованного мужчину до потери памяти, после чего обманули его мать насчет судьбы сына. Пострадавший попал в реанимацию с многочисленными травмами.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к ТЦК ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по центрам комплектования.

