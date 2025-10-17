Королевская семья Британии: новости, брак Гарри и Меган на грани распада

Принц Уильям готовится занять более политизированную позицию в отношении монархии, когда станет королем, а брак Меган и Гарри оказался на грани распада, утверждают источники. Что об этом известно и какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 17 октября?

Как принц Уильям хочет реформировать монархию

По данным RadarOnline, Уильям намерен «бросить вызов» рекомендациям правительства и высказываться по глобальным проблемам таким образом, который будет означать резкий отход от королевской традиции.

«Его недавнее заявление с призывом к прекращению боевых действий в секторе Газа, по словам одного из высокопоставленных помощников, стало „проблеском того короля, которым он намерен стать — сдержанным, но не немым“», — пишет издание.

Комментарии принца относительно Газы, в которых он выразил «глубокую обеспокоенность ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке» и призвал к увеличению гуманитарной помощи, вызвали как одобрение, так и обеспокоенность в Вестминстере. В то время как некоторые назвали это смелым актом сострадания, другие обвинили Уильяма в нарушении конституционных норм.

Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

«Уильям считает, что монархия должна развиваться в ногу со временем. Он не хочет быть отстраненной фигурой, которая просто перерезает ленточки и подписывает документы. Он считает, что бывают моменты, когда молчание становится соучастием, и что современный король должен обладать моральным мужеством, чтобы говорить, когда это действительно важно. Он полон решимости быть более вовлеченным в политику, чем его предшественники, но всегда в духе служения, а не партийности», — сообщил источник.

Бывший высокопоставленный правительственный чиновник заявил: «Уильям точно знал, что делает. Это заявление не было ошибкой — оно было сделано намеренно. Он хотел показать, что корона может иметь голос, не вмешиваясь в политику. Это начало того, что он видит как новый тип королевской власти — такой, которая не просто наблюдает за страданиями, но и признает их».

За что опять раскритиковали Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с бурной реакцией из-за публикации видеоролика с местом смерти покойной свекрови принцессы Дианы, снятого в ходе ее поездки на Неделю моды в Париже.

Диана скончалась от травм, полученных при аварии: ее автомобиль разбился в туннеле Пон-де-л’Альма в Париже 31 августа 1997 года.

Общественность раскритиковала Маркл за ролик, в котором бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» задрала ноги в лимузине с шофером, проезжающем по печально известному туннелю по пути на показ мод Balenciaga.

Один критик сказал, что Меган, которая в одиночку приехала в Париж, не проявила «ни благородства, ни чуткости, ни честности», добавив: «Какое отвратительное проявление неуважения к покойной Диане».

Другой написал: «Расчетливая, недоброжелательная и раздражающая своего мужа Маркл заставляет меня задуматься о реальном состоянии их брака».

По словам источника, близкого к семье герцогов Сассекских, инцидент вызвал напряжение в браке Маркл и Гарри, который, по слухам, и так находится на грани распада, поскольку принц пытается помириться со своим отцом Карлом III и старшим братом принцем Уильямом, а Меган не в восторге от этой идеи.

