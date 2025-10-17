Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская

Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания, заявил NEWS.ru ее директор Петро Шекшеев. Что об этом известно, действительно ли у нее был роман с коллегой Александром Гордоном, из-за чего с Барановской судится экс-футболист Андрей Аршавин?

Что известно о госпитализации Барановской

Шекшеев отметил, что состояние здоровья Барановской стабилизировалось. По его словам, ведущая программы «Мужское/Женское» уже идет на поправку.

«Барановской действительно стало плохо во время съемок проекта „Большие семьи большой страны“ на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с ней находятся ее близкие — сын и мама, друзья и члены команды. Я не уполномочен комментировать диагноз, но могу подтвердить, что он вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов», — пояснил Шекшеев.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Барановской потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок на Ямале. По данным канала, состояние знаменитости оказалось настолько серьезным, что она попала в отделении хирургии.

Вместе с тем коллеги Барановской сообщили, что запланированный на 21 октября эфир в Москве с ее участием пока не отменен.

За что Аршавин подал на Барановскую в суд

В сентябре стало известно, что Андрей Аршавин подал в суд на Барановскую из-за размера алиментов.

Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012).

Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона, так как на момент разрыва отношений спортсмен выступал в Англии за «Арсенал». Дело завершилось в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Санкт-Петербурге и внедорожник Mercedes.

Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз они выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до 3/8 от доходов спортсмена.

Представитель ответчицы Николай Фетисов пояснил, что сейчас Аршавин хочет снизить размер алиментов до 1/6 части его заработка — это 16,6%.

«Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026-го — до 1/6 части всех доходов. Основная причина — с августа 2025-го Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака», — рассказал он.

По словам Фетисова, иск противоречит обещаниям Аршавина.

«В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было €1,5 млн, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились, что [она] не будет взыскивать, но алименты останутся в определенном объеме. Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», — пояснил он.

Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фетисов подчеркнул, что долга по алиментам в настоящий момент нет.

Судебное заседание по делу пройдет в Савеловском суде Москвы 14 ноября.

Был ли у Барановской роман с Гордоном

Ранее Барановская в беседе с NEWS.ru призналась, что ей неоднократно приписывали роман с коллегой по программе «Мужское/Женское» Александром Гордоном. По ее словам, на момент, когда стали распространяться такие слухи, телеведущий еще был женат на Нозанин Абдулвасиевой.

«Было неприятно, потому что, когда это писали, у Саши была супруга, с которой я дружила. У нас были очень теплые отношения, мы много ездили друг к другу в гости. Ничего хорошего, когда тебя обвиняют в том, чего на самом деле нет», — сказала Барановская.

Она отметила, что у них с Гордоном «телевизионная семья».

«Мы живем с Сашей в одной студии, это наш телевизионный дом, и живем мы уже здесь целых 10 лет. Для телевизора это очень большой срок», — добавила Юлия.

Что известно о поездках Барановской в Донбасс

Барановская поддерживает СВО и регулярно посещает Донбасс, где снимает собственный проект «Женщины Донбасса», а также помогает военным и местным жителям.

«Когда снимаешь ребят на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован. Поэтому все было: и в подвалах сидели под „Градами“, и на позициях, а к нам в ответ летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы, укрытия на случай обстрела», — сообщила она MK.RU.

Общественный деятель и подруга телеведущей Кристина Потупчик также рассказывала, что Барановская объехала все горячие точки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка», — заявила Потупчик в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.

