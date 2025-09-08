Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 20:11

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лжеучастковым

МВД: мошенники убеждают жертв звонить поддельным участковым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мошенники разработали новую схему обмана, при которой убеждают жертв самостоятельно звонить лжеучастковым по поддельным номерам, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием УБК МВД России. Преступники сначала звонят на домашние телефоны, представляясь сотрудниками полиции и сообщая о «выявленной группе мошенников».

Цель этого звонка — вызвать доверие и оставить номер телефона, по которому «можно связаться для защиты», — пояснили в пресс-службе.

Спустя время жертва получает второй звонок с ложными угрозами и требованиями перевести деньги. В стрессовой ситуации люди перезванивают по оставленному номеру, где «лжесотрудник» дает инструкции по «защите» средств. В августе по такой схеме пожилая москвичка передала сбережения через почтовый ящик в подъезде.

Ранее школьница из города Назарово в Красноярском крае предоставила данные своей банковской карты мошенникам и теперь обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. 16-летняя девушка откликнулась на объявление в соцсети о работе в удаленном формате и согласилась переводить деньги со своей карты на указанные реквизиты.

