08 сентября 2025 в 10:39

Школьнице грозит до трех лет за перевод краденных мошенниками денег

В Красноярском крае возбудили первое дело за передачу данных карты мошенникам

Школьница из города Назарово в Красноярском крае предоставила данные своей банковской карты мошенникам и теперь обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба регионального МВД. По версии следствия, 16-летняя девушка откликнулась на объявление в соцсети о работе в удаленном формате и согласилась переводить деньги со своей карты на указанные реквизиты.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, — сообщили в главке.

За несколько дней операций она получила 1,6 тыс. рублей вознаграждения. Деньги оказались похищенными у гражданки, обратившейся в полицию. Подростку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ее телефон изъят для экспертизы.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат». Речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов». На ролике «военные» требовали прислать данные банковской карты родителей, однако школьница распознала нейросеть и пожаловалась отцу.

