Мошенники начали вымогать деньги у школьников от имени спецназа «Ахмат»

В Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат», передает Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов».

В материале сказано, что одна из школьниц получила сообщение с угрозами о том, что ее отец должен денег неким инвесторам — якобы он занимался криптой и попался на удочку мошенников. Девочке объяснили, что для выбивания долга они якобы обратились к спецназу «Ахмат». На видео «бойцы» требовали прислать данные банковской карты родителей, однако школьница распознала ИИ-видео и пожаловалась отцу.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram действует много каналов, занимающихся незаконным сбором и распространением персональных данных пользователей. С 2022 года появились десятки каналов, публикующих данные россиян, в первую очередь военнослужащих.

До этого Министерство внутренних дел РФ обновило психологический портрет жертвы дистанционного мошенничества. Наиболее уязвимыми оказались социально активные граждане в возрасте от 30 до 70 лет, имеющие постоянную работу и финансовую грамотность.