06 сентября 2025 в 05:59

«В возрасте от 30 лет»: озвучено, как выглядит типичная жертва мошенников

Сотрудники МВД составили портрет типичной жертвы телефонных мошенников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министерство внутренних дел Российской Федерации обновило психологический портрет типичной жертвы дистанционных мошенничеств. Согласно данным ведомства, наиболее уязвимой категорией являются социально активные граждане в возрасте от 30 до 70 лет, пишет ТАСС.

Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30–70 лет, имеющий постоянную работу, — указали в МВД.

Этот человек лояльно относится к государственным институтам и готов оказывать им содействие. Такие люди обычно обладают финансовой грамотностью, имеют сбережения и положительную кредитную историю.

По данным ведомства, именно такие качества делают граждан уязвимыми перед современными схемами дистанционного мошенничества. Злоумышленники используют социальную активность и доверие к официальным институтам в своих преступных целях. МВД продолжает работу по информированию населения о способах защиты от мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В сообщениях обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» или «новый бонус для пенсионеров от 58 до 84 лет», однако такие рассылки представляют собой обман.

