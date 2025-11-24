Криминалист озвучил страшную судьбу пропавшей в Турции москвички

Пропавшую в Турции 32-летнюю москвичку могли похитить с целью продажи на органы, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, также существует вероятность, что россиянку привлекли к выполнению интимных услуг.

Возможно, москвичку заманили в Стамбул под предлогом обустройства счастливой жизни. Восточные сказки, обходительные и красивые мужчины, которые будут носить на руках и исполнять все желания. У тебя есть ребенок — неважно, приезжай с ребенком, и все у тебя будет в жизни хорошо и прекрасно. Заморочили ей голову. Она на это повелась, поверила в принца на черном коне. По факту же это может быть и секс-рабство. Существует и худший вариант, когда людей разбирают на органы, тела просто утилизируют, а жизнеспособные органы уже продают черным донорам за очень большие деньги, — высказался Игнатов.

Он предположил, что пропавшую россиянку могли заманить в подпольные заведения для обслуживания турецких мужчин за еду и мелкие подачки. По мнению криминалиста, судьба ее сына также вызывает вопросы: вероятно, его также могут использовать в каких-то корыстных целях.

В Турции, как и во всех европейских странах, развита педофилия, и преступники готовы платить за это большие деньги. Так что не исключаю, что они попали именно в такие сети, — заключил Игнатов.

Ранее сообщалось, что россиянка и ее 10-летний сын исчезли в Стамбуле, их поиски ведутся уже несколько дней. По предварительным данным, поездка была спонтанной, однако в последние месяцы женщина проявляла интерес к турецким сериалам и стала более замкнутой.