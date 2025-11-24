Представители Израиля и Индии договорились о сотрудничестве на форуме в РФ

Представители Израиля и Индии договорились о сотрудничестве в области культуры, торговли и образования на полях VII Международного муниципального форума (ММФ) БРИКС в Санкт-Петербурге, рассказали NEWS.ru глава местного совета Эйн-Киния Ваэль Муграби из Израиля и член бизнес-ассоциации штата Ассам из Индии Асма Бегум. Так, Муграби выразил интерес к развитию бизнеса и торговли, а также культурных связей.

Мы хотим установить особые связи с Индией, в первую очередь в области образования, установить связи между университетами, привлечь организовать бакалаврские, магистерские программы и аспирантуру, — сказал Муграби.

Кроме того, он заявил, что Израиль намерен привозить в Израиль индийское кино, а также чай, который славится во всем мире.

В Индии очень хороший чай. И мы хотим привезти его в Израиль. Индия славится также кино мирового уровня. Так что у нас новая идея — привезти индийское кино в Государство Израиль и таким образом запустить сотрудничество в самых разных сферах, — добавил глава муниципалитета Эйн-Киния.

Асма Бегум подтвердила, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с системой образования и торговлей. В частности, Индия и Израиль готовы участвовать в программе обмена студентами.

Наш чай — номер один в мире. Так что мы будем сотрудничать в торговле и образовании, а также в культурных обменах и области туризма. Мы рассмотрели вопросы обмена студентами между университетскими факультетами Индии и Израиля, — сказала Бегум.

Ранее владелец группы компаний из Демократической Республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.