24 ноября 2025 в 10:00

Вкуснее хачапури и осетинских пирогов. Белорусская улитка с картошкой и сыром — идеально на завтрак и перекус

Когда хочется чего-то по-настоящему душевного и сытного, нет ничего лучше домашней выпечки. Этот пирог-улитка с картошкой и сыром стал для меня настоящим открытием — он сочетает в себе хрустящее тесто, нежнейшую картофельную начинку и ту самую уютную атмосферу, которая бывает только в детстве. Такой пирог хорош в любое время дня: на завтрак с чаем, на обед вместо хлеба или как основное блюдо на ужин. А еще он неизменно вызывает восторг у гостей — ведь выглядит такая улитка очень эффектно, хоть и готовится проще простого.

Для теста замесите 500 г муки, стакан кефира, 100 г размягченного сливочного масла, чайную ложку соды и щепотку соли. Дайте тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки отварите 5-6 картофелин, разомните в пюре, добавьте 200 г тертого сыра, 2 обжаренные луковицы, соль и перец. Раскатайте тесто в прямоугольник, равномерно распределите начинку и сверните плотным рулетом. Сформируйте из рулета улитку, уложите в смазанную форму. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым со сметаной — это невероятно вкусно и по-домашнему уютно!

