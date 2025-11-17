Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мята вместо таблеток: как успокоить желудок и избавиться от тошноты за несколько минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Наш кишечник — это целая вселенная, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, и даже настроение. Когда желудок бунтует, на помощь приходит проверенное веками средство, которое найдется на любой кухне. Обычная мята способна быстро унять дискомфорт и вернуть хорошее самочувствие без лишней химии.

Эта ароматная трава — настоящий спасатель для расстроенного желудка. Она мягко снимает спазмы, уменьшает тошноту и успокаивает неприятные ощущения. Самый простой способ помочь себе — заварить чашечку свежего мятного чая и выпить его небольшими глотками.

Помимо мяты, для пищеварения очень полезны имбирь, фенхель и куркума. Комбинируя эти травы и специи в своем рационе, вы создадите идеальные условия для здоровья всего желудочно-кишечного тракта. Природа позаботилась о нас, подарив такие простые и эффективные средства.

Ранее сообщалось, что банан давно перестал быть просто перекусом на бегу. Этот желтый плод вызывает споры среди диетологов — сколько его можно есть без вреда для здоровья.

