19 сентября 2025 в 14:19

Осенний сбитень: забытый напиток, который согреет лучше чая и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний сбитень — это традиционный славянский напиток, который веками использовался для согревания в холодное время года. Его готовят на основе меда и целебных трав с добавлением ароматных специй, создавая неповторимый вкус и аромат. Этот напиток не только согревает, но и укрепляет иммунитет, помогая противостоять осенним простудам.

Для классического сбитня потребуется 500 мл воды, 100 г меда, 50 г сахара, палочка корицы, 3-4 бутона гвоздики, щепотка мускатного ореха, имбирь по вкусу и сушеная мята. Воду доводят до кипения, добавляют специи и томят на медленном огне 10–15 минут. Затем процеживают, добавляют мед и сахар, размешивают до полного растворения. Важно не кипятить напиток после добавления меда, чтобы сохранить все полезные свойства. Подают сбитень горячим, наливая в прогретые кружки или глиняные горшочки. Напиток получается ароматным, с легкой пряной горчинкой и медовой сладостью. Он идеально подходит для холодных вечеров, создавая атмосферу уюта и тепла. Сбитень можно хранить в холодильнике 2–3 дня и разогревать перед употреблением.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

напитки
рецепты
травы
мята
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
