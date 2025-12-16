Новый год-2026
Это высший пилотаж: готовим салат «Мохито» — рецепт от знакомого шеф-повара. Вы забудете о шубе и оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это высший пилотаж: готовим салат «Мохито» — рецепт от знакомого шеф-повара. Вы забудете о шубе и оливье. Это рецепт, где дымная глубина копченой курицы встречается с хрустящей свежестью огурца. Пикантные ноты оливок и перца чили, прохлада мяты и насыщенность грецких орехов создают яркую симфонию. А легкая заправка на йогурте объединяет все контрасты в гармоничное и освежающее блюдо. Такой салат идеально подойдет для сытного ужина или эффектного угощения на природе.

Ингредиенты: копченая куриная грудка (250 г), свежий огурец (1 крупный, ~200 г), мята свежая (10–15 г), грецкие орехи (50 г), острый перец чили (1/2 стручка), зеленые оливки без косточек (80 г), греческий йогурт (120 г), оливковое масло (1 ст. л.), лимон (1/2 шт.), соль — по вкусу.

Приготовление: огурец нарежьте соломкой, а копченую грудку — тонкими ломтиками. Грецкие орехи крупно порубите, мяту и перец чили мелко нарежьте, оливки разрежьте пополам. Для заправки смешайте йогурт, оливковое масло, сок лимона и соль. В миске аккуратно соедините огурец, курицу, мяту, чили, оливки и орехи, полейте йогуртовой заправкой и сразу подавайте, чтобы сохранить хрусткость.

Ранее мы делились рецептом цезаря с креветками и курицей. Так уже давно готовят в модных ресторанах.

