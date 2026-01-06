Делюсь секретом моего подоконника: пахнущий мятой свежестью и летом! Теперь мой чай и десерты всегда с яркой зеленью

Выращивание мяты дома — это настоящая радость! Она совсем не капризна. Главное — выбрать подходящий сорт, чтобы аромат радовал именно вас. Отлично подойдет классическая перечная мята для чая, нежная кудрявая для салатов или лимонная (мелисса) для освежающих напитков. Начните с черенка длиной около 10 см, поставьте его в воду, и скоро появятся корешки. Или купите готовый молодой кустик.

Горшок берите пошире, ведь мята любит разрастаться. Обязателен хороший дренаж на дно и рыхлая универсальная почва. Поставьте красавицу на самый светлый подоконник. Поливайте, когда грунт сверху слегка подсохнет, но не заливайте. Летом можно баловать ее легким душем из пульверизатора. Раз в месяц, с весны до лета, подкормите слабым раствором удобрения для зелени. А чтобы кустик был пушистым, просто чаще прищипывайте верхушки — это и есть ваш урожай! Срезайте листочки или веточки, но не более трети растения за раз.

Сажайте мяту отдельно от других трав, она любит простор. И тогда ароматная свежесть для вашего знаменитого лимонада или вечернего чая будет всегда под рукой!

