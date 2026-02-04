Пеку печенье, которое пахнет садом. Свежая мята, растертая с сахаром. Нежное, рассыпчатое, с легкой прохладой послевкусия

Процесс начинается с самого приятного: вы растираете пучок свежей мяты с сахаром. Под лезвием блендера лопаются клетки листьев, выпуская в воздух облако холодного, чистого аромата. Этот зеленый сахарный песок станет основой всего печенья, подарив ему не искусственный «мятный» вкус, а настоящую, живую свежесть летнего сада.

30 граммов свежих листьев мяты (желательно перечной, с ярким ароматом) хорошо промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Кладею их в чашу, куда удобно будет погружать блендер. Добавляю 100 граммов сахара. Погружным блендером измельчаю мяту с сахаром до состояния однородной зеленой пасты без крупных кусочков. Добавляю 100 граммов мягкого сливочного масла и одно яйцо комнатной температуры. Снова взбиваю блендером до получения гладкой, однородной, ярко-зеленой кремообразной массы. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в мятную массу. Сначала мешаю лопаткой, а затем руками. Тесто получается мягким, немного липким и очень ароматным. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мокрыми руками отрываю от теста небольшие кусочки, скатываю в шарики размером с грецкий орех и выкладываю на противень на расстоянии друг от друга. Беру вилку, смачиваю ее в воде и аккуратно приплюскиваю каждый шарик, продавливая рисунок. Можно присыпать сверху немного сахара для хруста. Выпекаю 13-15 минут. Печенье готово, когда края слегка подрумянятся, а серединка останется мягкой. Важно не пересушить! Даю печенью остыть на противне 5 минут, затем перекладываю на решетку до полного остывания.

