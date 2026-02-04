Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:13

Пеку печенье, которое пахнет садом. Свежая мята, растертая с сахаром. Нежное, рассыпчатое, с легкой прохладой послевкусия

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Процесс начинается с самого приятного: вы растираете пучок свежей мяты с сахаром. Под лезвием блендера лопаются клетки листьев, выпуская в воздух облако холодного, чистого аромата. Этот зеленый сахарный песок станет основой всего печенья, подарив ему не искусственный «мятный» вкус, а настоящую, живую свежесть летнего сада.

30 граммов свежих листьев мяты (желательно перечной, с ярким ароматом) хорошо промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Кладею их в чашу, куда удобно будет погружать блендер. Добавляю 100 граммов сахара. Погружным блендером измельчаю мяту с сахаром до состояния однородной зеленой пасты без крупных кусочков. Добавляю 100 граммов мягкого сливочного масла и одно яйцо комнатной температуры. Снова взбиваю блендером до получения гладкой, однородной, ярко-зеленой кремообразной массы. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в мятную массу. Сначала мешаю лопаткой, а затем руками. Тесто получается мягким, немного липким и очень ароматным. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мокрыми руками отрываю от теста небольшие кусочки, скатываю в шарики размером с грецкий орех и выкладываю на противень на расстоянии друг от друга. Беру вилку, смачиваю ее в воде и аккуратно приплюскиваю каждый шарик, продавливая рисунок. Можно присыпать сверху немного сахара для хруста. Выпекаю 13-15 минут. Печенье готово, когда края слегка подрумянятся, а серединка останется мягкой. Важно не пересушить! Даю печенью остыть на противне 5 минут, затем перекладываю на решетку до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Общество
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Этот маринованный лук съедают быстрее шашлыка — рецепт узнала в Адлере: сладкий и совсем не горчит
Общество
Этот маринованный лук съедают быстрее шашлыка — рецепт узнала в Адлере: сладкий и совсем не горчит
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Общество
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Творожная масса, какао и корица — закручиваю рулетиком. Печенье «Зебра»: два вкуса в одном, нежное внутри
Общество
Творожная масса, какао и корица — закручиваю рулетиком. Печенье «Зебра»: два вкуса в одном, нежное внутри
еда
печенье
рецепты
мята
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.