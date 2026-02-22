Забудьте про капризную петунию: этот цветок дает сотни бутонов и в кашпо, и на грядке

Забудьте про капризную петунию: этот цветок дает сотни бутонов и в кашпо, и на грядке

Забудьте про капризную петунию, этот цветок дает сотни бутонов и в кашпо, и на грядке, при этом не требует еженедельных подкормок и стрижек.

Знакомьтесь — калибрахоа. Ее главный козырь — невероятная плотность цветения: куст буквально усыпан миниатюрными «граммофончиками» диаметром около трех сантиметров, которых так много, что растение прозвали «Миллион колокольчиков». В подвесном кашпо калибрахоа формирует идеальный цветущий шар или водопад ниспадающих побегов длиной до метра, а высаженная в открытый грунт низкорослыми сортами превращается в объемные пышные кустики, сплошь покрытые соцветиями.

Цветовая палитра поражает воображение: от нежно-розовой, белоснежной и сиреневой до редких оранжевых и ярко-желтых расцветок, которых у петуний не встретишь. Посадите в кашпо 3–4 черенка на 10–12 литров — и через месяц получите плотное облако цветов. В грунте она не менее эффектна, легко комбинируется с лобелией, вербеной и пеларгонией.

Ранее был назван многолетник для тех, кто ненавидит возиться с грядками: цветет без обрезок, подвязок и внимания.