Никаких теплиц и плясок с бубном: этот цветок для тени распустится уже в первое лето

Никаких теплиц и плясок с бубном: этот цветок для тени распустится уже в первое лето

Мечтаете, чтобы тенистый уголок дачи зацвел уже в июне? Весной смело сажайте бальзамин садовый, который еще называют «Ванька мокрый» или недотрога. Этот цветок для тени распустится уже в первое лето.

Это абсолютный чемпион по скорости развития среди теневыносливых растений: при посадке рассадой в мае–июне он зацветает через 8–12 недель после всходов и будет радовать крупными махровыми цветами диаметром до 7 см все лето до сентября. Бальзамин обожает тень и полутень, на солнце его нежные лепестки выгорают, а вот в затенении он раскрывается во всей красе, образуя пышный куст высотой до 70 см.

Он неприхотлив, ему не нужно никаких теплиц и плясок с бубном. Главное для него — регулярный полив и рыхлая питательная почва. Он прощает ошибки в уходе, быстро растет и превращает тенистый сад в сказку уже в июне.

Ранее был назван цветок, который с начала лета и до осени усыпан сотнями «звездочек»: посадил — через месяц в цвету.