Посадил весной — зацвело в июле: с каждым годом становится пышнее и не боится засухи и морозов

Мечтаете о многолетнике, который не заставит ждать цветения годами, а с каждым сезоном будет только наращивать пышность? Обратите внимание на рудбекию — настоящую «золотую королеву» сада. Она с каждым годом становится пышнее и не боится засухи и морозов.

При посеве на рассаду в конце зимы или начале марта рудбекия выпускает бутоны в июле и продолжает цветение до самых заморозков, щедро одаривая сад насыщенными желто-оранжевыми оттенками. С каждым годом куст становится мощнее, цветоносов образуется вдвое больше, а цветение из единичных «ромашек» превращается в сплошное золотистое облако, за которым почти не видно листвы.

Рудбекия поразительно неприхотлива: ей нужно только солнце, она засухоустойчива, не болеет и зимует без укрытия даже в северных регионах. На одном месте способна расти более десяти лет, ежегодно прибавляя в декоративности и становясь главным украшением клумбы во второй половине лета. Все просто: посадил весной — зацвело в июле!

