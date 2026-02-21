Рассыпал по сугробу и забыл: эти цветы взойдут сами, как только растает снег, зацветут раньше соседских

Хотите встретить весну во всеоружии и без лишней мороки? Сейте цветы прямо по снегу! Этот метод идеален для растений с мелкими семенами. Рассыпал их по сугробу и забыл!

Талая вода сама затянет их в почву на нужную глубину, а кратковременное охлаждение закалит сеянцы, сделав их устойчивыми к болезням и капризам погоды. В конце зимы или ранней весной можно смело разбрасывать по снегу семена петунии — особенно ампельных и махровых сортов, у которых срок до цветения достигает ста дней. Идеально подходят для «снежного» старта лобелия и бегония вечноцветущая: они обожают свет и влагу, и такой посев имитирует для них природные условия пробуждения.

Если вы планируете посев в открытый грунт, а не в рассадные контейнеры, выбирайте холодостойкие однолетники: астры, алиссум, бархатцы, календулу, васильки, львиный зев, космею, настурцию, иберис и калифорнийский мак (эшшольцию). Эти цветы взойдут сами, как только растает снег, и зацветут раньше соседских.

