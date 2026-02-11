Многолетник для тех, кто ненавидит возиться с грядками: цветет без обрезок, подвязок и внимания

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Открыт цветок для абсолютно ленивого садовода: красивое растение, которое цветет без обрезок, подвязок и какого-либо внимания. Если хотите наслаждаться красотой, но ненавидите возиться с грядками, ваш идеал — эхинацея.

Этот многолетник — воплощение самостоятельности и выносливости. Его мощные прямостоячие и жесткие стебли высотой до метра никогда не требуют подвязки, они не гнутся даже под сильным ветром и дождем. Растение образует пышный, стабильно декоративный куст, который не разваливается и сохраняет идеальную форму. В середине лета он выбрасывает десятки крупных, до 12 см в диаметре, соцветий-ромашек с выпуклой, похожей на ежика сердцевиной.

Современные сорта поражают воображение: не только классические пурпурные, но и белые, желтые, оранжевые, малиновые и даже зеленоватые оттенки. Эхинацея абсолютно не нуждается в обрезке. Просто посадите ее на солнечном месте и забудьте — она будет годами цвести, привлекать в сад бабочек и пчел и не потребует от вас ни минуты лишнего времени.

