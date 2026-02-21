Никаких теплиц, только снег и горсть семян! В марте посеяла — к июню клумба в абрикосовых шапках соцветий

Никаких теплиц, только снег и горсть семян! В марте посеяла хризантеллу прямо по снегу — и уже к июню клумба украсилась пушистыми шапками соцветий. Это гениально простое решение для тех, кто мечтает о ярком саде без лишних хлопот с рассадой.

Хризантелла — настоящая осенняя звезда, которая зажигается в саду, когда другие цветы уже готовятся к зимнему сну. Этот удивительный многолетник сочетает в себе очарование астры и стойкость хризантемы, даря невероятное по красоте цветение с августа до самых заморозков. Ее кусты высотой 50–70 см сплошь усыпаны крупными соцветиями нежных оттенков — от белого и розового до сиреневого и малинового.

Посеянные по снегу семена проходят естественную стратификацию и дают крепкие, закаленные всходы, которые не боятся весенних перепадов температур. Хризантелла не требует сложного ухода: ей достаточно солнечного места и редкого полива. Она идеальна для срезки, долго стоит в букетах и наполняет сад жизнью, когда все вокруг увядает. Попробуйте посеять по снегу однажды — и каждую осень ваш сад будет сиять яркими красками до самого снега.

