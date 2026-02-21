Зимняя Олимпиада — 2026
Никаких подоконников, заставленных рассадой! Просто бросаю семена на снег в марте — в июне в саду цветущий ковер

Фото: D-NEWS.ru
Никаких подоконников, заставленных рассадой! Просто бросаю семена лобулярии приморской прямо на снег в марте — и уже в июне сад утопает в ароматном цветущем ковре. Это гениально простое решение для тех, кто мечтает о красивой клумбе без лишних хлопот. Семена проходят естественную стратификацию, просыпаются дружно и растут крепкими, закаленными.

Лобулярия образует невысокие, пышные кустики, сплошь усыпанные мелкими белыми, розовыми или сиреневыми цветами с насыщенным медовым ароматом. Она цветет все лето до самых заморозков, не требуя особого ухода. Этот многолетник идеален для бордюров, альпийских горок и подвесных кашпо. Попробуйте посеять по снегу однажды — и каждое лето ваш сад будет наполнен нежным облаком цветов и благоуханием, привлекающим пчел и бабочек. Минимум усилий, максимум красоты!

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
