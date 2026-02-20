Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 19:00

Хосты больше не в моде! Посадите этот многолетник — он и тени не боится, и на солнце горит яркими красками без единой подкормки

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете самый бесхлопотный цветок для дачи, который при этом будет радовать вас цветением с июня по сентябрь, то ваш выбор очевиден — это эхинацея. Хосты, безусловно, хороши, но они декоративны лишь листвой, а эхинацея дарит настоящий фейерверк красок. Она не боится ни палящего солнца, ни дождливого лета, ни даже скудных почв. Никаких подкормок, никаких укрытий на зиму — посадил и забыл, а она цветёт огромными яркими ромашками всех оттенков: от нежно-розового до насыщенно-малинового и солнечно-жёлтого.

Этот многолетник — настоящий долгожитель, с годами его куртины становятся только пышнее, а цветение — обильнее. Эхинацея привлекает в сад бабочек и пчёл, а срезанные цветы стоят в вазах до двух недель. Она идеальна и в одиночных посадках, и в миксбордерах, создавая яркие акценты без единой капли вашего труда. Попробуйте посадить её однажды — и вы навсегда забудете о капризных однолетниках.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Мария Левицкая
М. Левицкая
