Королева балконов и уличных кашпо: плетистая красавица украсит дом и сад — однолетник без хлопот

Если хочется быстро превратить балкон, террасу или участок в цветущий уголок, стоит обратить внимание на настурцию. Этот однолетник давно заслужил любовь садоводов за яркие краски, быстрый рост и удивительную неприхотливость.

Настурция отлично чувствует себя как в открытом грунте, так и в контейнерах, кашпо и ящиках. Уже через несколько недель после посева она начинает активно наращивать зелёную массу и выпускать крупные эффектные бутоны — от солнечно-жёлтых до насыщенно-оранжевых и бордовых оттенков. Плетистые сорта создают живые «занавесы» на балконах и беседках, красиво оплетая перила, решётки и опоры. Низкорослые формы подходят для бордюров, клумб и уличных вазонов. Благодаря такому разнообразию из настурции легко собрать стильную композицию даже на небольшом пространстве.

Главное достоинство растения — минимальный уход. Оно спокойно переносит жару, кратковременную засуху и не требует частых подкормок. При этом цветение продолжается с начала лета и до самых заморозков, не теряя декоративности. Ещё один приятный бонус — настурция редко болеет и почти не поражается вредителями, а её листья и цветы остаются свежими и привлекательными весь сезон. Поэтому даже у начинающих дачников она получается пышной и яркой.

Если вы ищете растение, которое без лишних усилий превратит балкон и сад в цветущий оазис, настурция станет идеальным выбором — эффектная, надёжная и по-настоящему универсальная.

Ранее мы рассказывали про самые популярные цветы в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.