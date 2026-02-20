Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:05

Королева балконов и уличных кашпо: плетистая красавица украсит дом и сад — однолетник без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется быстро превратить балкон, террасу или участок в цветущий уголок, стоит обратить внимание на настурцию. Этот однолетник давно заслужил любовь садоводов за яркие краски, быстрый рост и удивительную неприхотливость.

Настурция отлично чувствует себя как в открытом грунте, так и в контейнерах, кашпо и ящиках. Уже через несколько недель после посева она начинает активно наращивать зелёную массу и выпускать крупные эффектные бутоны — от солнечно-жёлтых до насыщенно-оранжевых и бордовых оттенков. Плетистые сорта создают живые «занавесы» на балконах и беседках, красиво оплетая перила, решётки и опоры. Низкорослые формы подходят для бордюров, клумб и уличных вазонов. Благодаря такому разнообразию из настурции легко собрать стильную композицию даже на небольшом пространстве.

Главное достоинство растения — минимальный уход. Оно спокойно переносит жару, кратковременную засуху и не требует частых подкормок. При этом цветение продолжается с начала лета и до самых заморозков, не теряя декоративности. Ещё один приятный бонус — настурция редко болеет и почти не поражается вредителями, а её листья и цветы остаются свежими и привлекательными весь сезон. Поэтому даже у начинающих дачников она получается пышной и яркой.

Если вы ищете растение, которое без лишних усилий превратит балкон и сад в цветущий оазис, настурция станет идеальным выбором — эффектная, надёжная и по-настоящему универсальная.

Ранее мы рассказывали про самые популярные цветы в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Самые популярные цветы в мире: 3 самых красивых сорта однолетних астр — «Королева», «Брусничка» и «Александрия»
Общество
Самые популярные цветы в мире: 3 самых красивых сорта однолетних астр — «Королева», «Брусничка» и «Александрия»
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Общество
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: зацветает раньше, цветет пышнее и зимует без проблем в открытом грунте
Общество
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: зацветает раньше, цветет пышнее и зимует без проблем в открытом грунте
Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях
Общество
Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях
Уютный цветник на балконе все лето! Многолетник для красоты и ароматерапии
Общество
Уютный цветник на балконе все лето! Многолетник для красоты и ароматерапии
сады
цветы
балкон
однолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.