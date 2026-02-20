Прохожие заглядывают в сад даже зимой: 5 сухоцветов, которые украшают участок круглый год

Когда осенью большинство цветов увядает, эти растения только начинают играть по-новому. Сухоцветы сохраняют форму и цвет даже после заморозков — они украшают клумбы, радуют зимой и становятся основой стильных букетов для дома. Посадите их один раз — и красота останется с вами надолго.

Целозия перистая. Высокий летник с разветвлёнными кустами до 70 см. Соцветия метельчатые, крупные — 10–15 см, с «пылающей» окраской: красной, оранжевой, жёлтой. Даже в засушенном виде сохраняет яркость. Осенью её свечи смотрятся особенно эффектно на фоне увядающего сада. Интересный факт: целозию часто используют в дизайнерских зимних композициях из-за её стойкого цвета.

Гелихризум «Новогодний букет». Самый известный сухоцвет, также называемый бессмертником. Кусты до 100 см, соцветия-корзинки 5–6 см с «шуршащими» лепестками. Не теряет форму годами. Плюс: обладает лёгким терпким ароматом и отлично смотрится в зимних венках и букетах.

Целозия гребенчатая «Коралловый сад». Компактное растение до 30 см с необычными соцветиями в форме петушиного гребня. Цвета — от кремового до бордового. После сушки сохраняет объём и структуру. Особенность: выглядит как экзотический цветок даже зимой.

Статица «Фантастический мир» (лимониум). Кусты высотой 70–80 см с воздушными соцветиями-щитками. Цветёт обильно и долго. После сушки почти не меняет оттенок. Важно: срезают в полном роспуске и сушат в тени — тогда цвет остаётся насыщенным.

Гомфрена шаровидная «Фейерверк». Компактные кустики 40–50 см с шаровидными соцветиями. Цветёт всё лето и отлично сохраняется в сухом виде. Преимущество: не осыпается и не выгорает — идеальна для зимних букетов.

