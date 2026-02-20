Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:01

Прохожие заглядывают в сад даже зимой: 5 сухоцветов, которые украшают участок круглый год

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда осенью большинство цветов увядает, эти растения только начинают играть по-новому. Сухоцветы сохраняют форму и цвет даже после заморозков — они украшают клумбы, радуют зимой и становятся основой стильных букетов для дома. Посадите их один раз — и красота останется с вами надолго.

Целозия перистая. Высокий летник с разветвлёнными кустами до 70 см. Соцветия метельчатые, крупные — 10–15 см, с «пылающей» окраской: красной, оранжевой, жёлтой. Даже в засушенном виде сохраняет яркость. Осенью её свечи смотрятся особенно эффектно на фоне увядающего сада. Интересный факт: целозию часто используют в дизайнерских зимних композициях из-за её стойкого цвета.

Гелихризум «Новогодний букет». Самый известный сухоцвет, также называемый бессмертником. Кусты до 100 см, соцветия-корзинки 5–6 см с «шуршащими» лепестками. Не теряет форму годами. Плюс: обладает лёгким терпким ароматом и отлично смотрится в зимних венках и букетах.

Целозия гребенчатая «Коралловый сад». Компактное растение до 30 см с необычными соцветиями в форме петушиного гребня. Цвета — от кремового до бордового. После сушки сохраняет объём и структуру. Особенность: выглядит как экзотический цветок даже зимой.

Статица «Фантастический мир» (лимониум). Кусты высотой 70–80 см с воздушными соцветиями-щитками. Цветёт обильно и долго. После сушки почти не меняет оттенок. Важно: срезают в полном роспуске и сушат в тени — тогда цвет остаётся насыщенным.

Гомфрена шаровидная «Фейерверк». Компактные кустики 40–50 см с шаровидными соцветиями. Цветёт всё лето и отлично сохраняется в сухом виде. Преимущество: не осыпается и не выгорает — идеальна для зимних букетов.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Королева балконов и уличных кашпо: плетистая красавица украсит дом и сад — однолетник без хлопот
Общество
Королева балконов и уличных кашпо: плетистая красавица украсит дом и сад — однолетник без хлопот
Самые популярные цветы в мире: 3 самых красивых сорта однолетних астр — «Королева», «Брусничка» и «Александрия»
Общество
Самые популярные цветы в мире: 3 самых красивых сорта однолетних астр — «Королева», «Брусничка» и «Александрия»
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Общество
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Если приезжаете на дачу только на выходные, посадите этот многолетник: цветет без полива
Общество
Если приезжаете на дачу только на выходные, посадите этот многолетник: цветет без полива
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: зацветает раньше, цветет пышнее и зимует без проблем в открытом грунте
Общество
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: зацветает раньше, цветет пышнее и зимует без проблем в открытом грунте
сады
цветы
клумбы
дачи
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария вновь открыла двери для переговоров по Украине
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.