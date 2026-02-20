Если приезжаете на дачу только на выходные, посадите этот многолетник: цветет без полива

Для дачников, которые приезжают на участок только на выходные, идеальным выбором станет эхинацея. Она цветет даже без полива!

Этот выносливый многолетник обладает удивительной засухоустойчивостью благодаря своему длинному стержневому корню, который добывает влагу из глубоких слоев почвы. Эхинацея не только простит вам пропущенный полив, но и будет годами украшать сад своими крупными, эффектными соцветиями с выпуклой сердцевиной, похожей на шишку, и нежными лепестками в розовых, пурпурных, белых или желтых тонах.

Она прекрасно чувствует себя на самом солнцепеке, не вымерзает зимой, почти не болеет и привлекает в сад бабочек и пчел. Уход за эхинацеей минимален: достаточно посадить ее в хорошо дренированную почву на солнечном месте и изредка поливать в очень засушливые периоды. Даже в самую сильную жару она будет стоять гордо и цвести с июля по сентябрь, не требуя к себе внимания. Это растение — символ неприхотливости и стойкости, которое позволит вам наслаждаться красотой сада без постоянных хлопот.

