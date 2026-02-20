Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 09:35

Петунии пусть отдыхают: теперь у меня другой фаворит — цветет персиковыми шапками, не боится засухи и радует все лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петунии пусть отдыхают — теперь у меня другой фаворит, который цветет шапками, не боится засухи и радует все лето. Посадите ирис Джун Роуз, и ваш сад озарится нежными персиковыми оттенками.

Этот бородатый ирис — настоящая драгоценность для тех, кто мечтает о красивом цветнике без лишних хлопот. Его крупные гофрированные цветы с легкой волнистостью по краям напоминают изысканные тропические бабочки, которые словно парят над зеленой листвой. Нежный персиково-розовый оттенок с мягкими абрикосовыми нотками переливается на солнце, создавая ощущение тепла и света. Джун Роуз не боится капризов погоды: он одинаково хорошо переносит и засушливое лето, и дождливую весну. Посаженный один раз, он будет радовать вас пышным цветением много лет, разрастаясь и становясь только краше.

Ирисы не требуют частых подкормок и сложного ухода — достаточно солнечного места и легкого дренажа. Этот сорт станет жемчужиной вашего сада, привлекая восторженные взгляды соседей и даря вам истинное удовольствие от созерцания идеальной красоты.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти 3 многолетника сею на рассаду в феврале — зацветут в первый год и наполнят сад медовым ароматом
Общество
Эти 3 многолетника сею на рассаду в феврале — зацветут в первый год и наполнят сад медовым ароматом
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать, и этот цветок — верный помощник: никакого полива и укрытия
Общество
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать, и этот цветок — верный помощник: никакого полива и укрытия
Забудьте о бесформенных кустах: это растение само держит форму шара с сотнями мелких цветков
Общество
Забудьте о бесформенных кустах: это растение само держит форму шара с сотнями мелких цветков
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
Общество
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
Разбросала семена по снегу в феврале и в июне уже любуюсь шапками цветов. Никаких теплиц, никакой рассады
Общество
Разбросала семена по снегу в феврале и в июне уже любуюсь шапками цветов. Никаких теплиц, никакой рассады
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны ЕС ополчились против одного решения Еврокомиссии
В СК назвали две возможные причины исчезновения вертолета с людьми
В России пропал вертолет с полицейскими и следователями
Миронов назвал альтернативу повышению НДС до 22% на импорт
В кемеровском ТРЦ произошла драка
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.