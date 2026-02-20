Эти 3 многолетника сею на рассаду в феврале — зацветут в первый год и наполнят сад медовым ароматом

Эти три цветка не просто украшают участок — они привлекают бабочек, пчёл и наполняют сад тонким пряным запахом. Сею их в феврале на рассаду — и уже в первый сезон получаю пышное, долгое цветение. Проверено: растут без капризов и радуют годами.

Тысячелистник радужный — выносливый многолетник высотой около 60 см с ажурной листвой и крупными щитковидными соцветиями до 10–12 см. Окраски бывают от белых до бордовых и жёлтых. Обладает пряным степным ароматом, активно привлекает бабочек и пчёл. Зимостойкость до –35 °C, живёт на одном месте 5–7 лет. Интересный факт: тысячелистник улучшает рост соседних растений и подходит для сухих букетов.

Монарда двойчатая — эффектный ароматный многолетник высотой 80–120 см с яркими красными, розовыми или сиреневыми «лохматыми» цветками. Пахнет бергамотом и мятой, считается одним из лучших медоносов для сада. Зацветает в первый год при рассадном способе. Морозостойкость до –30 °C, растёт 6–8 лет. Интересный факт: листья монарды используют для ароматных чаёв.

Флокс метельчатый — классика ароматного сада. Формирует мощные кусты высотой 70–100 см с крупными шапками цветов всех оттенков — от белых до тёмно-фиолетовых. Цветёт с середины лета до осени, источает сладкий медовый аромат. Зимостойкость до –35 °C, живёт 8–10 лет. Интересный факт: вечером запах флоксов усиливается в несколько раз.

Все три растения отлично выращиваются через рассаду. Семена высевают в феврале–марте по поверхности влажного грунта, слегка прижимают и держат под плёнкой до всходов. После появления настоящих листьев рассаду пикируют, а в мае высаживают в открытый грунт. Уже в первый сезон они формируют крепкие кусты и начинают цвести.

