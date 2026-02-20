Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:31

Эти 3 многолетника сею на рассаду в феврале — зацветут в первый год и наполнят сад медовым ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти три цветка не просто украшают участок — они привлекают бабочек, пчёл и наполняют сад тонким пряным запахом. Сею их в феврале на рассаду — и уже в первый сезон получаю пышное, долгое цветение. Проверено: растут без капризов и радуют годами.

Тысячелистник радужный — выносливый многолетник высотой около 60 см с ажурной листвой и крупными щитковидными соцветиями до 10–12 см. Окраски бывают от белых до бордовых и жёлтых. Обладает пряным степным ароматом, активно привлекает бабочек и пчёл. Зимостойкость до –35 °C, живёт на одном месте 5–7 лет. Интересный факт: тысячелистник улучшает рост соседних растений и подходит для сухих букетов.

Монарда двойчатая — эффектный ароматный многолетник высотой 80–120 см с яркими красными, розовыми или сиреневыми «лохматыми» цветками. Пахнет бергамотом и мятой, считается одним из лучших медоносов для сада. Зацветает в первый год при рассадном способе. Морозостойкость до –30 °C, растёт 6–8 лет. Интересный факт: листья монарды используют для ароматных чаёв.

Флокс метельчатый — классика ароматного сада. Формирует мощные кусты высотой 70–100 см с крупными шапками цветов всех оттенков — от белых до тёмно-фиолетовых. Цветёт с середины лета до осени, источает сладкий медовый аромат. Зимостойкость до –35 °C, живёт 8–10 лет. Интересный факт: вечером запах флоксов усиливается в несколько раз.

Все три растения отлично выращиваются через рассаду. Семена высевают в феврале–марте по поверхности влажного грунта, слегка прижимают и держат под плёнкой до всходов. После появления настоящих листьев рассаду пикируют, а в мае высаживают в открытый грунт. Уже в первый сезон они формируют крепкие кусты и начинают цвести.

Ранее мы рассказывали о трех цветочных великанах для сада. Многолетники без забот — роскошь, высота и выносливость.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти многолетники-бойцы выживут там, где ничего не хочет расти: цветут без капризов и почти без ухода
Общество
Эти многолетники-бойцы выживут там, где ничего не хочет расти: цветут без капризов и почти без ухода
Выдержат –35, вырастут красавцами и имеют интересные особенности: три выносливых многолетника для сада
Общество
Выдержат –35, вырастут красавцами и имеют интересные особенности: три выносливых многолетника для сада
Забудьте о бесформенных кустах: это растение само держит форму шара с сотнями мелких цветков
Общество
Забудьте о бесформенных кустах: это растение само держит форму шара с сотнями мелких цветков
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать, и этот цветок — верный помощник: никакого полива и укрытия
Общество
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать, и этот цветок — верный помощник: никакого полива и укрытия
сады
цветы
многолетники
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы
С Россией захотели заключить мирный договор
Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху
В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО
ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»
Силовики задержали молодых поджигателей, которыми управляли из-за рубежа
Окружение Трампа сравнили с демонической свитой Воланда Булгакова
Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной
Синоптик раскрыл, сколько снега выпало в Москве за сутки
Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова
Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя
«Людоловы» Зеленского и генеральная битва: новости СВО к утру 20 февраля
Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд
Названы главные тренды внутреннего туризма в России
Известного ученого застрелили у собственного дома
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.