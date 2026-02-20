Зимняя Олимпиада — 2026
Россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на глисты в еде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США освободили многодетную семью из России, которая провела четыре месяца в иммиграционном центре в Техасе, сообщает NBC. Россияне оказались на свободе после жалоб на ненадлежащие условия содержания.

С октября 2025 года Никита, Оксана и их трое детей — 13-летний Кирилл, 12-летняя Камилла и четырехлетний Константин — содержались в центре «Диллей». Родители неоднократно жаловались на условия содержания. Так, в еде обнаруживались глисты и плесень, а в комнатах круглосуточно горел свет.

Адвокат семьи Элора Мукерджи направила запрос об освобождении семьи по медицинским показаниям. В Министерстве внутренней безопасности США пояснили, что семья находилась под стражей на законных основаниях до рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Несмотря на это, их отпустили примерно через неделю после получения обращения.

Условия освобождения не раскрываются. По словам адвоката, после выхода супруги с детьми планируют остановиться у спонсорской семьи в Калифорнии.

Ранее стало известно о задержании в Калифорнии двух россиянок. В дипмиссии сослались на информацию от Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), согласно которой их поймали после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton. Они находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего,

США
Россия
россияне
семьи
мигранты
