28 января 2026 в 12:05

Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США

Двух задержанных у военной базы США россиянок доставили в иммиграционный центр

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Две россиянки, задержанные у американской военной базы, находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб США. Речь идет о центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего.

Известно, что девушек зовут Наталия и Кристина. По информации агентства, Наталия переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023-го года россиянка заявляла, что получила разрешение на работу — его необходимо обновлять каждые два года.

Ранее посольство России в США подтвердило информацию о задержании в Калифорнии двух россиянок. В дипмиссии сослались на информацию от Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), согласно которой их поймали после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton.

До этого сообщалось, что две россиянки из Самары в поисках ближайшего ресторана «Макдоналдс» случайно заехали на территорию базы американской морской пехоты Camp Pendleton и были арестованы. По информации источников, россиянки ехали по трассе в Сан-Диего и воспользовались навигатором, чтобы построить короткий маршрут до заведения, который и завел их на военную базу.

