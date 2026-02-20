Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 09:27

Обычная поездка на работу превратилась для жителей Подмосковья в выживание

Снегопад вновь осложнил ситуацию с транспортом в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сильный снегопад в Подмосковье вновь привел к серьезным транспортным проблемам, сообщает корреспондент NEWS.ru. В Железнодорожном на улице Безымянной службы не справляются с уборкой. Проезжая часть там до сих пор не расчищена. Еще в более запущенном состоянии находятся остановки общественного транспорта. Местные водители сетуют, что в районе остановки «Агрогородок» им совершенно невозможно развернуться.

Сложности возникают и у пассажиров, которые добираются до станции «Потапово» на Сокольнической линии. Автобусы не могут проехать до конечной. Людей высаживают прямо на дороге, и им приходится пробираться к станции пешком по нечищеным тротуарам и проезжей части. К тому же резко выросли цены на такси. Например, 40-минутная поездка обойдется более чем в 2000 рублей.

Ранее синоптик Никита Поповнин заявил в беседе с NEWS.ru, что в Москве, помимо обильного снегопада, ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Метеоролог пояснил, что интенсивное движение воздушных масс прекратится только к концу недели.

Вечером 19 февраля из-за сильного снегопада загруженность на московских дорогах достигла девяти баллов. Затруднения движения фиксировались на МКАД, ТТК и Садовом кольце. Машины стояли и в центре города.

