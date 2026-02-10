Цветок, который формирует плотные кусты-полусферы: прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени

Этот скромный многолетник годами растет практически без участия садовода. Его главная магия — в совершенной форме: растение формирует плотные кусты-полусферы, которые с весны до осени выглядят безупречно.

Этот цветок — герань кроваво-красная. В июне–июле растение обильно покрывается изящными ярко-малиновыми или пурпурными цветками, но ее красота не заканчивается с цветением. Ее ажурная листва остается свежей и декоративной весь сезон, а осенью вспыхивает потрясающим багряно-красным оттенком, давая саду второй яркий акцент.

Герань кроваво-красная — это мечта занятого дачника: она исключительно зимостойка, не требует укрытия, растет на любых почвах (главное — без застоя воды), прекрасно чувствует себя на солнце и в легкой полутени. Она агрессивно подавляет сорняки, образуя плотный красивый ковер, и может расти на одном месте до 10-15 лет без деления и пересадки.

