Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:31

Цветок, который формирует плотные кусты-полусферы: прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот скромный многолетник годами растет практически без участия садовода. Его главная магия — в совершенной форме: растение формирует плотные кусты-полусферы, которые с весны до осени выглядят безупречно.

Этот цветок — герань кроваво-красная. В июне–июле растение обильно покрывается изящными ярко-малиновыми или пурпурными цветками, но ее красота не заканчивается с цветением. Ее ажурная листва остается свежей и декоративной весь сезон, а осенью вспыхивает потрясающим багряно-красным оттенком, давая саду второй яркий акцент.

Герань кроваво-красная — это мечта занятого дачника: она исключительно зимостойка, не требует укрытия, растет на любых почвах (главное — без застоя воды), прекрасно чувствует себя на солнце и в легкой полутени. Она агрессивно подавляет сорняки, образуя плотный красивый ковер, и может расти на одном месте до 10-15 лет без деления и пересадки.

Ранее был назван цветок, который адаптируется к любой почве — бедной, песчаной, каменистой или тяжелой глинистой.

Проверено редакцией
Читайте также
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
Общество
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Общество
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Общество
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
Общество
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
Поселите его у забора — и весь сезон любуйтесь на коралловое облако! Неприхотливый красавец: и для живой изгороди, и для беседки
Общество
Поселите его у забора — и весь сезон любуйтесь на коралловое облако! Неприхотливый красавец: и для живой изгороди, и для беседки
цветы
многолетники
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.