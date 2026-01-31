Цветок, который адаптируется к любой почве — бедной, песчаной, каменистой или тяжелой глинистой

Открыт секрет идеального цветка для сложных почв: растение, которое приживается везде и расцветает даже там, где другие гибнут.

Если ваш садовый участок не может похвастаться плодородным черноземом, а почва там бедная, песчаная, каменистая или тяжелая глинистая, не отчаивайтесь. Существует неприхотливый и удивительно выносливый многолетник, который сможет адаптироваться к любым условиям и подарит яркое цветение. Это эхинацея пурпурная. Мощная корневая система этого растения позволяет ему добывать влагу и питательные вещества с большой глубины, поэтому оно прекрасно переносит и засуху, и бедные почвы.

Эхинацея предпочитает солнечные места, но может мириться с легкой полутенью. Она нетребовательна к составу грунта, главное, чтобы не было застоя воды. С середины лета до осени эхинацея выпускает высокие, крепкие цветоносы с крупными, эффектными соцветиями-ромашками, которые привлекают в сад бабочек и пчел.

