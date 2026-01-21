Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:31

Его не встретишь у соседей: многолетник, который не боится жары и цветет сам по себе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пока большинство дачников засаживает клумбы знакомыми петуниями и бархатцами, есть цветы, которые встречаются гораздо реже, но при этом не уступают в красоте и часто превосходят по выносливости популярные виды.

Речь о многолетниках, которые, однажды поселившись в саду, будут радовать из года в год, не требуя ежесезонной пересадки. Прекрасным примером является гайлардия остистая — этот цветок не встретишь у соседей, однако он станет настоящей звездой вашего участка. Его крупные, похожие на яркие ромашки цветы с концентрическими кругами желтого, оранжевого и красного оттенков создают потрясающее зрелище.

Главное достоинство гайлардии — ее невероятная стойкость и простота в уходе. Она не боится жары и цветет сама по себе, прекрасно переносит засуху. Растение не нуждается в частых подкормках и обильном поливе.

Ранее были названы цветы для начинающих дачников: взойдут и зацветут за пару месяцев даже при минимальном уходе.

Проверено редакцией
цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.