Его не встретишь у соседей: многолетник, который не боится жары и цветет сам по себе

Пока большинство дачников засаживает клумбы знакомыми петуниями и бархатцами, есть цветы, которые встречаются гораздо реже, но при этом не уступают в красоте и часто превосходят по выносливости популярные виды.

Речь о многолетниках, которые, однажды поселившись в саду, будут радовать из года в год, не требуя ежесезонной пересадки. Прекрасным примером является гайлардия остистая — этот цветок не встретишь у соседей, однако он станет настоящей звездой вашего участка. Его крупные, похожие на яркие ромашки цветы с концентрическими кругами желтого, оранжевого и красного оттенков создают потрясающее зрелище.

Главное достоинство гайлардии — ее невероятная стойкость и простота в уходе. Она не боится жары и цветет сама по себе, прекрасно переносит засуху. Растение не нуждается в частых подкормках и обильном поливе.

