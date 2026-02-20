Зимняя Олимпиада — 2026
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: зацветает раньше, цветет пышнее и зимует без проблем в открытом грунте

Фото: D-NEWS.ru
Выкинула все тюльпаны из-за этого чудо-растения: оно зацветает раньше, цветёт пышнее и зимует в открытом грунте без всяких проблем.

Фриллитуния — это настоящее украшение любого сада, способное превратить ваш участок в цветочный рай. Её невероятные махровые цветы с гофрированными, будто кружевными краями напоминают изысканные пионы или нежные розы, но при этом они гораздо неприхотливее.

Палитра оттенков поражает воображение: от чистого белого и нежно-розового до насыщенного малинового и пурпурного. Фриллитуния цветёт шапками, создавая объёмные яркие пятна, которые не теряют декоративности даже после дождей. Ей не страшны возвратные заморозки, она легко переносит полутень и не требует постоянных подкормок. Посаженная в октябре, она весной трогается в рост одной из первых и радует бутонами уже в конце мая.

Никаких ежегодных выкапываний — просто посадила и забыла на долгие годы. Этот многолетник станет жемчужиной вашей коллекции, даря море цветов без лишних хлопот и заставляя соседей завидовать.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
