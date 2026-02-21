Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:09

Владельцы питбайков могут столкнуться с новым запретом

В России планируют запретить выезд питбайков на дороги общего пользования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России могут запретить выезд питбайков на дороги общего пользования, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Планируется, что соответствующие изменения в Правила дорожного движения будут внесены к летнему сезону 2026 года, передает ТАСС.

На дороги общего пользования питбайк не должен выезжать. Поэтому нужно внести изменения в Правила дорожного движения. Это планируется сделать к летнему сезону. Есть соответствующее решение правительства, — поделился депутат.

По словам Метелева, до 1 мая проект постановления должен быть внесен на рассмотрение кабмина, чтобы к лету закон уже начал действовать. Вместе с этим планируется также ввести ответственность для тех, кто нарушит новые правила.

Ранее сообщалось, что в России планируют упростить процедуру лишения прав по медицинским показаниям. С 1 марта 2027 года медорганизации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать водительское удостоверение после получения такой информации

