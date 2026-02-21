Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия

Изящная, ароматная и удивительно неприхотливая — кларкия стремительно завоевывает цветники. Ее необычные цветки распускаются уже в июне и продолжают украшать сад практически до заморозков, сохраняя аккуратную форму куста и насыщенность окраски.

Кларкия — эффектный однолетник высотой 70–75 см с пышными ветвистыми стеблями. Диаметр цветков составляет 3–4 см, они могут быть простыми или махровыми и собраны в крупные кисти. Смесь оттенков позволяет создавать яркие, живописные композиции, а легкий аромат привлекает пчел и других опылителей. Цветение с июня до конца лета, смесь окрасок, засухоустойчива, неприхотлива, подходит для центра клумбы и срезки.

По наблюдениям цветоводов, кларкия хорошо переносит погодные колебания средней полосы и не требует сложного ухода. Посев проводят весной в открытый грунт или теплицу — всходы появляются примерно через две недели. Между растениями оставляют расстояние не менее 20 см, чтобы кусты сформировали объемную крону диаметром до 40 см. Для компактности верхушки можно прищипывать.

