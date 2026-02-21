Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:03

Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Изящная, ароматная и удивительно неприхотливая — кларкия стремительно завоевывает цветники. Ее необычные цветки распускаются уже в июне и продолжают украшать сад практически до заморозков, сохраняя аккуратную форму куста и насыщенность окраски.

Кларкия — эффектный однолетник высотой 70–75 см с пышными ветвистыми стеблями. Диаметр цветков составляет 3–4 см, они могут быть простыми или махровыми и собраны в крупные кисти. Смесь оттенков позволяет создавать яркие, живописные композиции, а легкий аромат привлекает пчел и других опылителей. Цветение с июня до конца лета, смесь окрасок, засухоустойчива, неприхотлива, подходит для центра клумбы и срезки.

По наблюдениям цветоводов, кларкия хорошо переносит погодные колебания средней полосы и не требует сложного ухода. Посев проводят весной в открытый грунт или теплицу — всходы появляются примерно через две недели. Между растениями оставляют расстояние не менее 20 см, чтобы кусты сформировали объемную крону диаметром до 40 см. Для компактности верхушки можно прищипывать.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Растение-экзот с чудными коробочками вырастает до 3 метров: лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку
Общество
Растение-экзот с чудными коробочками вырастает до 3 метров: лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку
Не устает цвести с июля до заморозков красивыми «граммофонами»: об этом однолетнике мало кто знает
Общество
Не устает цвести с июля до заморозков красивыми «граммофонами»: об этом однолетнике мало кто знает
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Общество
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Снег еще лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду парад кремовых шариков
Общество
Снег еще лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду парад кремовых шариков
Никаких подоконников, заставленных рассадой! Просто бросаю семена на снег в марте — в июне в саду цветущий ковер
Общество
Никаких подоконников, заставленных рассадой! Просто бросаю семена на снег в марте — в июне в саду цветущий ковер
сады
цветы
садоводы
однолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.