Не устает цвести с июня до заморозков красивыми граммофонами: об этом однолетнике мало кто знает

Высокая, эффектная и удивительно неприхотливая — малопа способна стать главным акцентом цветника. Она щедро цветёт с июля и практически до заморозков, не теряя декоративности даже в прохладную погоду. Малопа — однолетнее травянистое растение семейства Мальвовых с мощным ветвистым прямостоячим стеблем высотой до 90 см. Крупные воронковидные цветки диаметром 8–10 см распускаются по одному, образуя яркие белые «граммофоны» из пяти лепестков. Нижние листья трёхлопастные, верхние округлые, что придаёт кусту аккуратный, гармоничный вид.

Высота до 90 см, крупные цветки 8–10 см, обильное цветение с июля до заморозков, светолюбива, холодостойка, нетребовательна к почве и влаге, подходит для групповых посадок и срезки. По наблюдениям цветоводов, малопа стабильно развивается даже на обычной садовой почве без сложного ухода. Для продления цветения достаточно своевременно удалять увядшие бутоны. Семена высевают прямо в открытый грунт в конце апреля — начале мая, а после всходов растения прореживают, оставляя между ними 30–40 см.

Особенно эффектно малопа смотрится в высоких группах и смешанных посадках — например, рядом с душистым табаком или календулой. Срезанные цветы долго сохраняют свежесть в букете, что делает её универсальным выбором для сада и дома.

